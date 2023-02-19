ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة علي الأسواق، أسفرت ضبط مخبزين لتجميعهم كمية تقدر بنصف طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء ، كما تم ضبط4 مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق المدعم تقدر ب 5 طن دقيق بلدي مدعم وتم إتخاذ اللازم .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 89 محضرا تموينيا، منهم 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 10 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و12 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و34 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، 7 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز ، و 3محاضر توقف عن الإنتاج ، و4 محاضر تصرف في الدقيق ، و محضرين تجميع دقيق .