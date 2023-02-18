افتتاح المعرض السنوى للأنشطة الفنية فى مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية

افتتح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ، المعرض السنوي لختام الأنشطة الفنية للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظة بمختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية الثمانية للمحافظة في مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ومدير عام التعليم الفني ورئيس جمعية المستثمرين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وضمَّ المعرض كافة منتجات الأنشطة الطلابية في مجالات التعليم الفني بكافة أنواعه من زراعي وصناعي وتجاري، علاوة على أنشطة التربية الاجتماعية والرياضية والنشاط الصناعي والزخرفة والابتكارات والعديد من الأعمال الفنية من مشغولات يدوية من مفروشات وأزياء وأثاث منزلي، هذا إلي جانب أعمال تدوير المخلفات والمنتجات الزراعية والشتلات بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والمخبوزات.

وخلال الافتتاح، أشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بكل من ساهم في إنجاح المعرض من مديري الإدارات التعليمية الثمانية ومديري المدارس الفنية والطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى أهمية التعليم الفني بمختلف أنواعه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة المدربة بدقة ومهارة.