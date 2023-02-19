ضبط سائق نقل صدم سيارة ملاكي أثناء استعراضه بمدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة، ما أدى إلى اصطدامه بإحدى السيارات الملاكى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك ( سائق "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية مساءلته قانونياً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.