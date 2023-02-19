سلطنة عمان: هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب مدينة الدقم على ساحل بحر العرب

وكالات

قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وتتواصل الهزات الأرضية في مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا، فجر 6 فبراير الجاري، حيث بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزتان أرضيتان بقوة 4.3 و4.5 على مقياس ريختر في كهرمان مرعش وغازي عنتاب.

وأرسل مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية طائرة إلى مدينة "غازي عنتاب" (جنوب تركيا)، محملة بأربعين طنا من المواد الغذائية والمساعدات الطبية العاجلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن ذلك يأتي استكمالا لجهود باريس في تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، لا سيما الجزء الغربي منه في 6 فبراير الجاري، وأسفر عنهما عشرات آلاف الوفيات وإصابة الكثير بجروح بالغة.