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سعر اليورو اليوم الأحد 19-2-2023 بالبنوك المصرية

الأحد، 19 فبراير 2023 10:46 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 19-2-2023 بالبنوك المصرية اليورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 19-2-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 32.28 جنيه للشراء، و32.65 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 32.65 جنيه للشراء، و32.77 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

32.65 جنيه للشراء.
 
32.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

32.28 جنيه للشراء.
 
32.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

32.28 جنيه للشراء.
 
32.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

32.64 جنيه للشراء.
 
32.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.39 جنيه للشراء.
 
32.76 جنيه للبيع.
  

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

32.43 جنيه للشراء.
 
32.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

32.37 جنيه للشراء.
  
32.75 جنيه للبيع.

اليورو اليوم

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