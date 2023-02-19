روسيا تعلن مقتل 320 عسكرى أوكراني على محورى كوبيانسك ودونيتسك

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد خلال لقائهما في ميونيخ بألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وناقش الوزيران، بحسب البيان، الاستعدادات الجارية ليوم 24 فبراير، الذي يوافق مرور عام على بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركات المخطط لها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف.

كما استعرض وزير الخارجية الأمريكي حزم المساعدة الأمنية والاقتصادية المقبلة لأوكرانيا، وجدد التأكيد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة تساند كييف.