روسيا تدعو لإنشاء آليات أممية للتحقيق فى تفجير "نورد ستريم"

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أكد ممثل روسيا الخاص لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة لديها القدرة على إنشاء آليات للتحقيق في حوادث كتخريب خطي أنابيب "نورد ستريم " .



وقال نيبينزيا في تصريحات متلفزة ردا على سؤال بشأن عدم وجود لجان محددة للأمم المتحدة للتحقيق في التفجيرات في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، "لقد أنشأت الأمم المتحدة قنوات عديدة لإجراء تحقيقات محددة، كما تعلمون يتم تنفيذ العمليات عند الاقتضاء سواء في سوريا أو في أي مكان آخر"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية .



وقدمت روسيا في وقت سابق يوم الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن التحقيق في التخريب العام الماضي لخط أنابيب نورد ستريم ونورد ستريم 2.

وكان قد وجّه الكرملين نوفمبرالماضي، اتهاما إلى بريطانيا بأنها "أدارت ونسقت" الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم".



وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسقه خبراء عسكريون بريطانيون".

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق "شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".