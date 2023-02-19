رفض الطعن من المتهم بقتل صديقه "شهيد الغدر والخيانة" في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من "أبو العز"، قاتل مهندس طلخا أحمد عاطف، فى القضية المعروفة بشهيد الغدر والخيانة، على حكم إعدامه.

وكانت محكمة جنايات المنصورة ، عاقبت فى وقت سابق، المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد الزينى، بالإعدام شنقاً.

أحال المستشار علاء السعدنى، المحامى لنيابة جنوب المنصورة الكلية فى وقت سابق، المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف، والمعروف إعلاميا بـ مهندس الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لتحديد جلسة لمحاكمته أمام الدائرة المختصة، بتهمة القتل العمد والخطف، وهى القضية التى أثارت الرأى العام فى الدقهلية لفترة طويلة، بعد كشف خيوط الحادث.

وتبين أن صديقه قام باستدراج المجنى عليه، حتى وصل به إلى أعلى كوبرى جامعة المنصورة، وألقى به من أعلاه، وظلت الجثة عالقة فى مكانها لمدة 11 يوما حتى عثر عليها أحد العمال بالصدفة اثناء عمليه تطهير لمياه النيل.

وكشفت المباحث خيوط الحادث، وتبين أن المحنى عليه طلب من الجانى رد بعض الأموال التى تحصل عليها من المجنى عليه لقيامه بإدارة تلك الأموال مقابل ارباح شهرية، نظرا لأن زوجته أوشكت على عملية ولادة، ونظرا لأن الجانى لم يملك أى أموال نظرا لنروره بضائقة مالية، فقام بالتخلص منه والقاءها فى نهر النيل بعد أن صعد معه بكوبرى الجامعة، وتعلل بأن السيارة تعطلت نتيجة ارتفاع مؤشر الحرارة به، وبعد توقفه قام بالقاءه داخل نهر النيل.