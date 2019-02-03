صور .. ننشر فعاليات أسبوع شباب الجامعات بجامعة كفر الشيح

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مباريات الألعاب الرياضية بأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر الذي تنظمه جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، منافسات ساخنة بين فرق الجامعات المختلفة

ففي منافسات الكرة الطائرة بنات، فوز فريق جامعة الإسكندرية، على فريق جامعة أسيوط، بشوطين مقابل شوط واحد، كما فاز فريق جامعة سوهاج، على فريق جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، علي فريق جامعة دمياط، وفريق أسوان على جامعة الفيوم، وتقام المباريات بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

حسم فريق جامعة كفر الشيخ، مباراة كرة القدم الخماسية، طلاب، بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف لجامعة بنها، في المباراة التي أقيمت علي ملاعب الاستاد الرياضي، كما فاز فريق جامعة المنوفية، علي فريق جامعة دمياط، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق جنوب الوادي، على قناة السويس، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، كما فازت جامعة المنصورة علي جامعة عين شمس، بأربعة أهداف مقابل لا شيء وفازت جامعة طنطا، على جامعة الأزهر، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفازت المنيا على القاهرة بفارق هدف واحد، وكان التعادل من نصيب التعليم العالي والسادات، جامعة العريش والسويس.

وقد انسحبت جامعة المنيا، من أمام جامعة القاهرة، في لعبة كرة السلة طلاب، وكان الفوز حليف جامعة الإسكندرية على جامعة أسوان بفارق عشر نقاط، وفازت جامعة أسيوط على جامعة بنها، وفازت جامعة عين شمس على جامعة السويس، وفازت جامعة طنطا علي جامعة بني سويف، وانسحبت جامعة دمياط أمام جامعة الزقازيق، وفازت جامعة كفر الشيخ علي جامعة مدينة السادات بفارق 34 نقطة، كما فازت وزارة التعليم العالي على جامعة العريش، وفازت جامعة المنصورة علي جامعة المنوفية.

وعلى جانب أخر تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية بقاعة المعارض بكلية العلاج الطبيعى بالجامعة، ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر فبراير 2019 فى مجال الفنون التشكيلية.

وقال القمري، أن ممارسة الرياضة وجميع الأنشطة المتاحة من خلال منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر يساهم في تنمية شخصية الطلاب، وإثراء شخصيتهم وتنمية القدرات الشخصية، وتنمية روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطلاب، مشيداً بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب وتنوع أفكارها وتعبيراتها، مؤكداً أنه اطمأن من خلال لقاءه بالطلاب على مدى توافر سبل الراحة وأداء الخدمة المقدمة من العاملين بجامعة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الطلاب فب أعيننا ونقدم خدمتهم للخروج من أسبوع شباب الجامعات بالمستوى اللائق بجامعة كفر الشيخ.