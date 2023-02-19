رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يكرم منظمى مسابقة الأزهرى الصغير والهجاء

وقال بيان للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، إنه شمل التكريم فاتن عطية مدير إدارة رياض الأطفال،سارة محمود عضو فنى إدارة رياض الأطفال ، السيد الشافعى مدير إدارة التنسيق، اسلام سعد مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية، مجدى عزام سكرتير عام منطقة الاسكندرية وقاما بمشاركة توجية اللغة الإنجليزية وإدارة رياض الأطفال تحت رعاية نعمة علام موجة عام اللغة الإنجليزية بتكريم معلمات رياض الأطفال لحصولهم على برنامج تنمية اللغات المقدم من السفارة الأمريكية بالشراكة مع منطقة الاسكندرية الأزهرية وأيضا لمشاركتهم المتميزة فى مسابقة نحله الهجاء وتقديم لهم شهادات تقدير والمصحف الشريف تقديراً لجهودهم المميزة وتمنوا للجميع التوفيق والنجاح لخدمة العملية التعليمية بمنطقة الاسكندرية الأزهرية.

وكانت قد نظمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية مسابقة الازهرى الصغير بمشاركة طلاب المعاهد الازهرية بالمحافظة وشملت المسابقة حفظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة . وحضر فعاليات المسابقة علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف إدارة رياض الأطفال بقيادة فاتن عطية مدير الإدارة و سارة محمود بالإدارة، والتعاون مع إدارة شئون القرآن الكريم بقيادة الشيخ محمد عبد النبي وموجهي الإدارة وأعضائها الفنيين كل من إشراف نعيمة محمد سعد مدير إدارة الأمن.