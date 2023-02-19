خارجية فرنسا: إرسال طائرة محملة بمساعدات إنسانية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

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أرسل مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية طائرة إلى مدينة "غازي عنتاب" (جنوب تركيا)، محملة بأربعين طنا من المواد الغذائية والمساعدات الطبية العاجلة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان السبت - أن ذلك يأتي استكمالا لجهود باريس في تقديم المساعدات الطارئة للمتضررين من الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، لا سيما الجزء الغربي منه في 6 فبراير الجاري، وأسفر عنهما عشرات آلاف الوفيات وإصابة الكثير بجروح بالغة.

وتوجهت الطائرة إلى المدينة التركية وعلى متنها مساعدات إنسانية وطبية من بينها 600 خيمة عائلية ممولة من مركز الأزمات والمساندة وتتيح إيواء قرابة 3 آلاف شخص، و48 جهاز تدفئة و20 مولدا كهربائيا وكبلات وأجهزة كهربائية وادوية لمعالجة 15 ألف مريض وأكثر من 6 أطنان من حليب الأطفال.

ومن المفترض أن يتم تسليم هذه المساعدات العاجلة إلى كل من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) والمنظمة الدولية للهجرة اللتين ستتوليان توزيعها إلى السكان السوريين المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة.

وينسق عمليات المساعدة التي تندرج في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، كل من مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية وسفارة فرنسا في أنقرة بالتعاون مع السلطات التركية والأمم المتحدة.