حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 3442 مواطنا فى قافلة طبية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال القافلة الطبية بقرية "الحوامدية" التابعة لوحدة محلة حسن لليوم الثانى على التوالي.

وضمت القافلة تخصصات "الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان"، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، وصيدلية لصرف الادوية بالمجان.

وخلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 3442 حالة وصرف العلاج ، بالتنسيق مع جامعة طنطا ضمن مبادرة حياه كريمة، وتحويل بعض الحالات لمستشفيات الجامعة.

وكانت قد نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى مدينة بسيون مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة تولى تنظيم القوافل الطبية أولوية قصوى لدعم مبادرة " حياة كريمة "وتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى والوصول للمناطق الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق النائية، دعما لخطة الدولة وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 ، مثمناً دور الأطباء المشاركين بالقافلة في كافة التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1056 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 50 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 112 في عيادة طب الأطفال، و 116 بجراحة العظام، و 96 بعيادة الأمراض الجلدية، و 113 بأمراض الباطنة، و 29 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 96 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 16 بعيادة الجراحة العامة، و 76 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 36 بالنفسية والعصبية، 132 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 29 بعيادة القلب والأوعية الدموية 50 بعيادة الأسنان، و60 التحاليل، و21 عيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 50 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 2 أطفال، 8 عظام،4 جلدية، 2 باطنة ، 2 المسالك البولية ، 4 انف واذن وحنجرة ، 7 جراحة عامة،2 الصدر، 1 نفسية وعصبية ، 2 قلب وأوعية دموية، 14 طب وجراحة عيون.

وفى سياق مختلف، تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بالتنسيق مع اللواء أسامة ابو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد أن الحملات تمكنت من إزالة عدد 4 حالات تعدى على الارض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية بقرى العامرية ومحلة أبوعلى وصفط تراب على مساحة 2 قيراط و 16 سهم، تم تنفيذ إزالة سمل وقواعدخرسانية على مساحة 1 قيراط 6سهم نطاق وحدة صفط تراب .

كما تم تنفيذ إزالة سور بالبلوك بقرية بطينة على مساحة 17سهم نطاق وحدة محلة أبوعلي ، بالإضافة إلى إزالة مباني بالبلوك على مساحة 17 سهم بقرية الدواخلية التابعة لوحدة العامرية.

وشدد رئيس المدينة على تواصل إزالة كافة التعديات بأى شكل من أشكال التعدى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.