محافظ الغربية: إنشاء طريق دائرى حول مدينة المحلة لخدمة مصانع الغزل الجديدة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم بجولة لتفقد مشروع إنشاء طريق دائري حول مدينة المحلة الكبرى وذلك عقب عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للمحافظة، حيث تفقد المحافظ الطريق والذي سيصل طوله إلى 12 كم لخدمة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد، رئيس هيئة الطرق بالغربية.
وفى ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس وحتى طريق محلة أبي علي- سمنود.
جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي أول المحلة والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.
وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة، بوكلاء وزارات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة والثقافة، وذلك لمناقشة خطة العمل المقترحة لتنفيذ وتكثيف فاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في مدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب العرض التقديمي الذي قدمه محافظ الغربية أمام رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة الغربية.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور طارق رحمي عدد من المقترحات لتنفيذ وتكثيف برامج التوعية والتثقيف والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات الأربعة داخل مدينة المحلة الكبرى، كما عرضت كل مديرية إمكانياتها للتنفيذ على مدار العام 2023، موجهاً بعرض خطة موحدة للمديريات الأربعة مطلع الأسبوع المقبل.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وائل شاهين مدير الإدارة الفنية بمديرية الثقافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة