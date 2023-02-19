حياة كريمة.. توصيل خطوط الصرف الصحى بقرية أبيس الأولى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، بدء أعمال توصيل ومد عدد من خطوط مواسير وغرف الصرف بقرية أبيس الاولي ضمن مشروعات التي تنفذها الشركة لتوصيل الصرف الصحي للمنازل القري ، التى تتم حاليا فى قرى تلك المنطقة تحت إشراف قطاع المشروعات.

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال مد وتدعيم الوصلات المنزلية للصرف الصحى، على مستوى محافظة الإسكندرية، ضمن أعمال مشروعات الشركة بشرق المحافظة.

وعلي صعيد آخر، تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة توصيل الخدمات والمرافق للقرى المحرومة والنجوع والعزب والتوابع فى مختلف المراكز المصرية، لخدمة المواطنين، وتوصيل الخدمات الحياتية إلى تلك المناطق ومنها منطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية بعد إعادة تطوير 5 وحدات صحية لم تشهد التطوير منذ إنشائها لخدمة قرى ونجوع مدينة برج العرب والتى تشهد توافد المواطنين عليها.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن أعمال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لرفع كفاءة القرى المصرية تسير بمعدلات كبيرة جدًا لتحقيق حياة كريمة لأهالينا البسطاء بمركز ومدينة برج العرب.

وأكد أن معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات وقطاع الصحة بقرى مركز ومدينة برج العرب شملت تحقيق نسبة تنفيذ عالية، حيث تم الانتهاء من تطوير وحدة صحة أبو صير، ووحدة صحة الغربانيات وتم تجهيزها بكل الأجهزة الطبية وتسليمهما.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة نجع الصناقرة بمعدل 90% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة نجع حليص بشارع جمال عبد الناصر بمعدل 95% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة رعاية صحية ببهيج بمعدل 95% بقرية بهيج.

وقال الشريف إن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.