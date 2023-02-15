"الصرف الصحى" بالإسكندرية: نشر 152 سيارة بكافة الأحياء لسحب تجمعات المياه

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلي غزيرة علي معظم مناطق المحافظة، وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أن مياه الأمطار تفاوتت كثافتها من متوسطة إلي غزيرة بمختلف مناطق الإسكندرية من مساء الامس حتي صباح اليوم، وأنه علي الرغم من الأمطار الغزيرة والمستمرة لم تتسبب تجمعات المياه في أي إعاقة مرورية.

وأشار إلي أنه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار 152سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة منذ يوم الإثنين 30 يناير للتعامل مع المنخفض الجوي الحاد الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي إستقرار الحالة.

ومتوقع اليوم طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية امطارا متوسطة قد تغزر احيانا علي فترات متقطعة علي مناطق شمال وغرب الإسكندرية.

‏و اكد علي استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار.

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم .