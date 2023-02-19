حملة للتوعية بإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الجهود المبذولة والتى تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل للمساهمة فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع الصحة تواصل مديرية الشئون الصحية تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات الميدانية للتعريف بالمنظومة وأهميتها الفعالة للارتقاء بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة التوعية والإعلام بقيادة أحمد عطية وفريق العمل المعاون من المتخصصين ومنسقى الإعلام بالمديرية قامت بإستكمال تنظيم ندوات توعية مع المواطنين فى دار الضيافة بقرية الحجازية بمركز كوم أمبو ، وأيضاً دار الضيافة بقرية العطواني بمركز إدفو ، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات ميدانية مع المواطنين فى جزيرة أسوان.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى، أن اللقاءات الميدانية والندوات تهدف إلى نشر التوعية المطلوبة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتحفيز وتشجيع المواطنين للمبادرة والإقبال على التسجيل فيها للإستفادة من مميزاتها وخدماتها الصحية والعلاجية المتطورة.

وتابع أنه من خلال هذه اللقاءات والندوات يتم شرح خطوات وآليات التسجيل بالمنظومة ، وبيان الأوراق والمستندات المطلوبة ، إلى جانب الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات المطروحة من المواطنين بشأن هذه المنظومة الجديدة وأهدافها المرجوة.