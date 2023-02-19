تعرف على مواعيد فتح وغلق دير الأنبا يحنس والشايب خلال فترة الصوم الكبير

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير العذراء والأنبا يحنس القصير بطريق العلمين مواعيد جديدة بشأن إغلاق وفتح الدير طوال فترة الصوم الكبير

وجاء في نص البيان الذى نشره المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية "يعلن دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير إن الدير مغلق طوال فترة الصوم الكبير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بينما يفتح الدير أبوابه للرحلات والزوار أيام الجمعة والسبت والأحد".

وفى سياق متصل، أعلن الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والنائب الباباوي لدير القديس باخوميوس الشايب، إغلاق أبواب دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس طوال فترة الصوم الكبير.