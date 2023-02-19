تعرف على مواعيد القداسات فى الأديرة خلال فترة الصوم الكبير

كتب: محمد الأحمدى

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير غدا الإثنين، والموافق 20 فبراير الجارى لمدة 55 يوماً، تنتهى بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل.

وحول مواعيد القداسات فى الأديرة خلال فترة الصوم الكبير يقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام وسط القاهرة أنها ستكون من الساعة 1 ظهرا حتىالساعة 3 من يوم الاتنين حتى يوم الجمعة وأيام السبت والأحد تكون صلوات عادية، موضحا أن الدير يكون مغلق خلال فترة الصوم.