تطوير البنية التحتية لقطاع البترول خلال 8 سنوات.. التفاصيل

كتبت - مروة الغول

1- زيادة موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز.

2- إضافة ٧٩ مستودعاً لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية.

3- إنشاء وتجديد خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال بلغت ألفاً وأربعمائة كيلومتر.

4- تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال حوالي ألف كيلومتر.

5- فى مجال تكرير البترول تم تنفيذ ٨ مشروعات جديدة.

6- فى إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي، تم تنفيذ عدد من مشروعاتالأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية.

يذكر أنه خلال عام 2022، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية والتى تضمنت مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية حيث تم خلال عام 2022 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام بهدف الحفاظ على الطاقة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول، وقد بلغ إجمالى أطوال الخطوط حوالى 50 كم بإجمالى تكلفة حوالى 793 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمشروعات خطوط الغاز الطبيعى فقد تم نفيذ خطوط الغاز وشبكات توصيله للمنازل وقرى حياة كريمة بطول 16 الف كم، وتم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى خلال العام والتي شملت 9 مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، وذلك بإجمالىاطوال للخطوط والشبكات يناهز 16 ألف كم.

ومن أهم مشروعات خطوط الغاز التي تم إنجازها مشروع خط العامرية/ العلمين / برج العرب بطول 130 كم ، ومشروع خط التينة غرب / ميت نما / الشرقاوية بطول 168 كم ، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع خط غاز لربط حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية و الذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإعطاء إشارة تشغيله في سبتمبر الماضى بهدف نقل الغازات المنتجة من حقل ريفين بمنطقة رشيد بكميات تصل إلى 100 مليون قدم3 غاز يومياً إلى مصنع بوتاجاز العامرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى ، وذلك عن طريق إنشاء خط بقطر 18 بوصة وطول 5 كم ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال والتشغيل في سبتمبر2022، كما تم الانتهاء من المرحــــــلة الأولى للمشروع والتى تهدف لربط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية بكميات تصل إلى 350 مليون قدم3 غاز يومياً عن طريق إنشاء خط بقطر بطول 70 كم عام 2021، وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة التى يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية خلال الربع الثالث من عام 2023، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 6ر1 مليار جنيه.

مشروعات التخزين والتداول

الانتهاء من تطوير مستودع مسطرد، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السعات التخزينية الحالية وذلك ضماناً لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وذلك بتطوير مستودع شركة التعاون للبترول بالكامل، بتكلفة حوالى 345 مليون جنيه، هذا وقد تم الانتهاء منه فى أغسطس 2022، وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تحديث وتطوير ورفع كفاءة مستودع شركة التعاون للبترول بمسطرد فى سبتمبر عام 2022.