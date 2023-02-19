تضامن الفيوم تطلق مبادرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى المحافظة.. صور

الفيوم - رباب الجالي

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "كفالة زواج يتيمات" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة لإستهداف دعم مئات الألاف من زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الفيوم، حيث إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأعلنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، وتستهدف تلبية احتياجتهم، مؤكدة أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه منظمات المجتمع المدنى من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصرى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

وأشادت بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن مبادرة "كفالة زواج يتيمات" جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية بالفيوم ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا، مؤكدأ ان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (19,893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (1644) فتاة فى محافظة الفيوم واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأشار شعبان إلى أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة زواج يتيمات بمبلغ 7500 جنيه، أومبلغ 625جنيها شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة زواج الفتيات اليتيمات ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الفتيات اليتيمات.