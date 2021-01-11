تضامن الفيوم تقرر قيد لائحة جمعية أجياد الخير بأبوكساه.. وتعديل قيد جمعية بدمياط

كتب – أحمد مرعى

أصدرت إدارة الجمعيات والإتحادات بمديرية التضامن الإجتماعى فى محافظة الفيوم، القرار رقم 1826 لسنة 2020 بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن قيد لائحة النظام الأساسي لجمعية أجياد الخير لتنمية المجتمع بأبوكساه، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

وجاء فى نص القرار مايلي:- (بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بشأن إجراءات قيد جمعية أجياد الخير لتنمية المجتمع بأبوكساه، وعلى ما عرضه مدير إدارة الجمعيات بالفيوم طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2020، وفى المادة الأولى قيد لائحة النظام الأساسي لجمعية أجياد الخير لتنمية المجتمع بأبوكساه، وعنوان المقر فى الفيوم مركز أبشواى بقرية أبوكساه شارع السبيل، وميدان العمل فى تنمية المجتمع المحلى وخدمات ثقافية وعلمية ودينية ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة وخدمات ومساعدات إجتماعية وحماية البيئة والرعاية الصحية، والنطاق الجغرافى بمحافظة الفيوم، وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء والسنة المالية تبدأ فى 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيه، وفى حالة حل الجمعية تكون أيلولة الأموال إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن ينشر القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية.

أما في محافظة دمياط فقد أصدرت مديرية التضامن الإجتماعى القرار رقم 43 لسنة 2020 لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية مرضى الأورام بدمياط، ونص القرار فى المادة الأولى على قيد تعديل النظام الأساس للجمعية المقيدة برقم 213 لسنة 1993، وذلك بغرض تعديل اسم جمعية رعاية مرضى الأورام بدمياط إلية جمعية رعاية مرضى الأورام والقلب بدمياط، وإضافة نشاط رعاية مرضى القلب وأسرهم، وبالمادة 2 ضرورة الإلتزام بالمادة 10 من القانون رقم 149 لسنة 2020، والذي ينص على مايلي:- (على الجمعية نشر ملخص نظامها الأساسي على الموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية)، وينشر القرار بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.



تضامن الفيوم تقرر قيد لائحة جمعية أجياد الخير لتنمية المجتمع بأبوكساه