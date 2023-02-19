تركيا تعلن انتهاء أعمال الإنقاذ بأغلب المدن.. والحصيلة تتجاوز 40 ألف قتيل

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر جنوبي البلاد وصلت إلى 40698 شخصًا.

وقال رئيس الإدارة، يونس سيزر، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد قتلى الزلزال المدمر في البلاد ارتفع إلى 40698 شخصا، مضيفًا أنه "تم الانتهاء من أعمال البحث والإنقاذ في أغلب المدن المنكوبة".

وفى السياق نفسه، ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا أعقبه ما يزيد على 6 آلاف هزة ارتدادية حتى الآن.