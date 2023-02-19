تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 41 ألف شخص

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير إلى 41020 قتيلا.

ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الـ24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكية عاصمة محافظة هاتاي، السبت بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.