تحديد هوية شاب عثر على جثته ملقاة بجانب طريق فى المراشدة بقنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من التعرف على هوية شاب عثر على جثته ملقاة بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية المراشدة بمحافظة قنا.

كان قد تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة الوقف يفيد العثور على جثة شاب ملقاة علي جانب الطريق بالقرب من قرية المراشدة بقنا، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "عرفات.د"، من إحدى مناطق مركز الوقف، وتكثف الأجهزة الأمينة من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تم تكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وكان قد لقي شاب مصرعه أيضا، فى ظروف غامضة بمركز الوقف شمال قنا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، من غرفة العمليات إخطارا يفيد بمصرع شخص داخل منزله بمركز الوقف، في ظروف غامضة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وبعد انتقال الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف لموقع الحادث تبين مصرع وليد.أ، 27 عاما.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.