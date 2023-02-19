تجدد حرائق الغابات في تشيلى وإجبار عدة بلديات على الإخلاء.. صور

فاطمة شوقى

أكدت السلطات التشيلية تجدد حرائق الغابات، بعد اندلاع أكثر من 300 حريق خلال أسبوعين، والتي أدت إلى اضرار لحقت أكثر من 435 ألف هكتار و25 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب، وتضرر 1900 منزلا، وفقا للارقام الأولية، والتي اجتاحت جنوب تشيلى وتجددت بقوة حتى أجبرت عدة بلدات على الإخلاء.

وأصيب ثلاثة أشخاص في اليوم الأخير في منطقتي "بيو بيو" و "لا أراوكانيا" ، أصيب اثنان منهم بحروق خطيرة أثناء محاولتهما الهروب من الحريق ، فيما دمرت مدرسة ريفية وكنيسة ، بحسب آخر تقرير رسمي عن الحوادث، وفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.



تشيلى

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المجموع ، تم الإبلاغ عن 256 حريقًا ، تم السيطرة على 151 منها و 67 في القتال ، بما في ذلك العديد من الحرائق التي أعيد تنشيطها، ولكن هناك مخاوف من انتشار الحرائق الى منطقة العاصمة في الأيام المقبلة، وفقا لوزيرة الداخلية ، كارولينا توها.

وبحسب آخر البيانات فإن هناك 37 شخصًا اعتقلوا لاحتمال تعمدهم في إضرام الحرائق ، وهي إحدى الفرضيات التي تدرسها السلطات وسكان المناطق المتضررة من الحرائق.

ووفقًا للبيانات الرسمية ، فإن حوالي 25 % من حرائق الغابات في تشيلي المسجلة في عام 2023 كانت متعمدة.



حرائق فى تشيلى

خلال الأسبوعين الماضيين ، تضرر أكثر من 7000 شخص خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الحريق ، والتي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الكوارث التي عانت منها تشيلي في هذا الصدد.