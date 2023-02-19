اليوم السابع
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تجدد حرائق الغابات في تشيلى وإجبار عدة بلديات على الإخلاء.. صور

الأحد، 19 فبراير 2023 03:55 م
تجدد حرائق الغابات في تشيلى وإجبار عدة بلديات على الإخلاء.. صور حرائق تشيلى
فاطمة شوقى

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أكدت السلطات التشيلية تجدد حرائق الغابات، بعد اندلاع أكثر من 300 حريق خلال أسبوعين، والتي أدت إلى اضرار لحقت أكثر من 435 ألف هكتار و25 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب، وتضرر 1900 منزلا، وفقا للارقام الأولية، والتي اجتاحت جنوب تشيلى وتجددت بقوة حتى أجبرت عدة بلدات على الإخلاء.

وأصيب ثلاثة أشخاص في اليوم الأخير في منطقتي "بيو بيو" و "لا أراوكانيا" ، أصيب اثنان منهم بحروق خطيرة أثناء محاولتهما الهروب من الحريق ، فيما دمرت مدرسة ريفية وكنيسة ، بحسب آخر تقرير رسمي عن الحوادث، وفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية.

تشيلى
تشيلى

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المجموع ، تم الإبلاغ عن 256 حريقًا ، تم السيطرة على 151 منها و 67 في القتال ، بما في ذلك العديد من الحرائق التي أعيد تنشيطها، ولكن هناك مخاوف من انتشار الحرائق الى منطقة العاصمة في الأيام المقبلة، وفقا لوزيرة الداخلية ، كارولينا توها.

وبحسب آخر البيانات فإن هناك 37 شخصًا اعتقلوا لاحتمال تعمدهم في إضرام الحرائق ، وهي إحدى الفرضيات التي تدرسها السلطات وسكان المناطق المتضررة من الحرائق.

ووفقًا للبيانات الرسمية ، فإن حوالي 25 % من حرائق الغابات في تشيلي المسجلة في عام 2023 كانت متعمدة.

حرائق فى تشيلى
حرائق فى تشيلى

 

خلال الأسبوعين الماضيين ، تضرر أكثر من 7000 شخص خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الحريق ، والتي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الكوارث التي عانت منها تشيلي في هذا الصدد.

 

 


تشيلى

حرائق تشيلى

حرائق الغابات

الغابات



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