بلينكن يحذر نظيره الصينى من تداعيات دعم روسيا فى حربها ضد أوكرانيا

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد ، خلال لقاء بلينكن ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأكد بلينكن، بحسب البيان، رفضه انتهاك منطاد استطلاع صيني المجال الجوي الإقليمي للولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة ألا يتكرر مثل هذا العمل غير المسؤول أبدًا.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية العابرة للقارات باعتباره أحدث عمل مزعزع للاستقرار لبيونج يانج، مشددا على الحاجة إلى قوى مسؤولة للرد على مثل هذه التحديات الدولية الكبيرة.

وأكد مجددًا أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لسياسة الصين الواحدة، مشددا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.