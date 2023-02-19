انطلاق أعمال الدورة الـ 25 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فى جدة غدا

إيمان حنا

تنطلق غداً أعمال الدورة الـ 15 لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فى مدينة جدة؛ تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمشاركة رئيس المجمع الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، و الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو.

ويشارك أيضا في الدورة، التي تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام، 200 عالم تقريبا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها؛ التي تأتي لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن.وفق وكالة أنباء السعودية.

وتبحث الدورة الحالية عبر جلساتها العلمية عددًا من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب معالجة فقهية خاصة، بما في ذلك: بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على الجنسين في الإسلام، وأثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات، وآثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية، وحكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع.

وتتطرق الدورة لبيان أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، والرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة مجهولي النسب، وحكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام، ودور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث، وغيرها من القضايا الأخرى التي تحمل أهمية بالغة لكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وأعرب الأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو؛ عن امتنان المجمع لدولة المقر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الدائم للمجمع، ولهذه الدورة على وجه الخصوص؛ من خلال مندوبيتها الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو جهاز علمي عالمي منبثِق عن منظّمة التعاون الإسلامي، وقد أنشئ بمكة المكرمة تنفيذًا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث للمنظمة في يناير 1981، ومقره الرئيس في مدينة جدة، ويتكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين والخبراء في شتى المجالات المعرفية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ويتولى في استقلالٍ تام -انطلاقًا من القرآن الكريم والسنة النبوية- بيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تهم المسلمين، كما يُعنى بدراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.