اليوم السابع
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انتشال سيارة من ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية بالإسماعيلية

الأحد، 19 فبراير 2023 10:10 م
انتشال سيارة من ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية بالإسماعيلية السيارة عقب استخراجها
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة دون خسائر بشرية. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ. 
 
ونجحت الأجهزة الامنية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى والأجهزة التنفيذية من انتشال السيارة دون خسائر بشرية. 

 


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