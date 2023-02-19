انتشال سيارة من ترعة الإسماعيلية دون خسائر بشرية بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية ، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية القنطرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.

ونجحت الأجهزة الامنية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى والأجهزة التنفيذية من انتشال السيارة دون خسائر بشرية.