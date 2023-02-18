القبض على باقى المتهمين بالسطو المسلح على مصنع الغزل والنسيج بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، فى القبض على باقى المتهمين فى اقتحام مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل، وسرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الناري، وإصابة فردي أمن خاص من العاملين بالمصنع.

وكان مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة اثنين من أفراد الأمن بمصنع للغزل والنسيج، الكائن في مدينة المستقبل وسرقة مبلغ مالي من الخزينة قدر 55 ألف جنيه.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن إصابة كلا من محمد سعد موسي عبدالحق 47 عام فرد امن مقيم قرية أبوعطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية واصيب باشتباة كسر بالركبة اليسرى مع جروح متفرقة بالرأس ومحمد احمد محمود حسن 59 عام فرد امن يقيم بنفس العنوان واصيب بسحجات و كدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وباستجواب المصابين قررا أنهما يعملان امن فى مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل وأنهم فوجئوا أثناء عملهما بالمصنع بسيارة سوزوكى يستقلها 5 اشخاص يحملون اسلحة نارية وقاموا بالتعدى عليهم بدبشك الاسلحة النارية واقتحام المصنع، كما تمكنوا من فتح الخزينة، وسرقة مبلغ مالى 55الف جنيه وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم رئيس مباحث أبوصوير ومعونيه.

اوكل لفريق البحث كشف لغز واقعة السرقة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها واستعادة الأموال المبلغ بسرقتها.

وتوصلت تحريات فريق البحث ان وراء ارتكاب الواقعة 5متهمين من بينهم سائق بالمصنع.

وتمكن فريق البحث من القبض على 4 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبارشادهم تم ضبط سلاحين ناريين من الأسلحة التى استخدمت فى الواقعة ومبلغ مالى وسلاح ابيض.

ونجحت الاجهزة الامنية فجر اليوم فى القبض على باقى المتهمين فى الواقعة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.