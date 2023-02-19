اليوم السابع
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انتشال جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية في المنيا

الأحد، 19 فبراير 2023 11:33 م
انتشال جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية في المنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من انتشال جثتين لغريقين من داخل ترعة الإبراهيمية فى ظروف غامضة، الأولى تم العثور عليها أسفل كوبرى أم تسعة فى مركز ملوى، والثانية أسفل كوبرى الإضافية فى مدينة المنيا، وجرى التحفظ عليهما داخل المشرحة تحت تصرف النيابة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق من داخل ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى أم تسعة بالوحدة المحلية بقرية الروضة.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الجثة لشاب يدعى مينا "ش" 26 عاما، مقيم بمدينة ملوى، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

 

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شخص من ترعة الإبراهيمية حيث كانت أسفل كوبرى الإضافية فى حى غرب مدينة المنيا.

 

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص من مدينة المنيا، وتم إيداعها فى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروف الحادثين وكشف الظروف والملابسات، وتحديد هل توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة أم لا.

 


مديرية امن المنيا

انتشال غريق

الانقاذ النهرى

اخبار المنيا

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