الوادى الجديد تستقبل الفوج الرابع من برنامج اعرف بلدك لزيارة مدينة الفرافرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن وصول الفوج الرابع من برنامج اعرف بلدك إلى مدينة الفرافرة، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تستكمل تنفيذ برامجها لشباب المحافظات على أرض محافظة الوادى الجديد وتنفذ عدد من الرحلات الترفيهية والثقافية تحت عنوان "اعرف بلدك" بمشاركة 50 مشاركا من الجنسين، ابتدءا من اليوم الأحد وحتى يوم 23 من شهر فبراير الجارى.

وقال بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فى بيان له، أن البرنامج يتضمن زيارة الاماكن السياحية والأثرية والمشروعات القومية على أرض محافظة الوادى الجديد، والتى تستهدف زيارة مدينة الفرافرة، وبدأت بمنطقة الصحراء البيضاء، والمعالم التاريخية، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها فى دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصرى، خاصة بالمحافظات الحدودية، إيمانا بدورهم الوطنى والقومى، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربى.

وفى سياق متصل تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم، بمركز شباب الراشده، التابع لإدارة شباب الداخلة، حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسى كرة القدم فى إطار التعاون المشترك يين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية.

ويجرى تنفيذ مشروع 1000 بنت 1000 حلم فى مراكز تدريب الفتيات فى خماسى كرة القدم ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد إدارة التنمية الرياضية.