الشباب والرياضة بالوادى الجديد تستعد لتنظيم دوري الأحياء الشعبية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون، بصدد تنظيم المشروع القومي ( دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والشوارع والساحات الرياضية) في ألعاب (خماسي القدم - تنس الطاولة) للمرحلة السنية من مواليد 2006 حتى 2010 م، حيث يشارك بالدوري عدد 64 فريق على مستوى المحافظة، ويتم تصعيد الأول والثاني للمشاركة بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الإقليم، حيث يتم التسجيل عن طريق رابط الكتروني من وزارة الشباب والرياضة وسيتم إدراجه فور إعداده بمعرفة مختصى الوزارة.

وفى سياق متصل نظمت مديرية الشباب والرياضة، بالمحافظة، ممثلة فى ادارة البرلمان والتعليم المدنى"، لقاء حوارى حول لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور50 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي عقد سلسلة اللقاءات الحوارية وتنفيذ المبادرات والأنشطة مع النشء والشباب لزيادة الوعى، خاصة مناقشة بعض القضايا والموضوعات المختلفة،

ويهدف البرنامج إلى تعريف النشء والشباب على الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030"، حيث تحدث الدكتور خلف بدوى المدرس بكلية اداب الوادى الجديد عن الاستراتيجية الوطنية داخل المركز مشيراً إلى أن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هى الحقوق المدنيه والسياسيه وتتمثل أهمها فى الحق فى الحياه والسلامه الجسديه والحق فى الحريه الشخصيه والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمه المنصفه ومعاملة السجناء وحرية التعبير وحرية التجمع السلمى وحرية التنظيم و حرية الدين والمعتقد.

وناقش خلف الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وتتمثل فى الاتى: الحق فى الصحه – الحق فى التعليم – الحق فى العمل – الحق فى الضمان الاجتماعى – الحق فى الغذاء – الحق فى مياه الشرب – الحق فى السكن اللائق – الحقوق الثقافيه، وكذلك محور حقوق الانسان للمراة والطفل والاشخاص ذوى الاعاقه والشباب وكبار السن، وآليات نشر ثقافة حقوق الانسان – ادماج مكون حقوق الانسان فى مراحل التعليم المختلفة.