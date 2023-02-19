اليوم السابع
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المفتى يتوجه إلى جدة للمشاركة فى مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى

الأحد، 19 فبراير 2023 12:21 م
المفتى يتوجه إلى جدة للمشاركة فى مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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يتوجَّه الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى مدينة جدَّة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ينعقد في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2023. 
 
ويشارك في الدورة الحالية نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع؛ وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها. 
 
تأتي هذه الدورة لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن. 
 
 

جدة

السعودية

دار الافتاء

فتوى



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