اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد إحراق نسخ من المصحف الشريف

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أنه تم خلال الاجتماع التعبير عن موقف موحد ضد عمليات إحراق نسخ من المصحف الشريف فى بعض الدول الأوروبية.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت محاولات حرق المصحف الشريف، في بعض الدول الأوروبية، والتي بدأت فى السويد، محدثة جدلا وسخطا كبيرا على المستوى العالم الإسلامي.