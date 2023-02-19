

وأضاف بتريوس - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني في ألمانيا، السبت - أن "الأمر يتطلب حرب أسلحة مشتركة ناجحة، وهو نهج تكميلي حيث تدعم أنواع متعددة من الوحدات القتالية بعضها البعض".



وتابع الجنرال الأمريكي - الذي قاد قوات التحالف في حربي أفغانستان والعراق - "يمكنك جعل العدو ينهار بشكل مثالي وهذا ممكن هذا الصيف على الأقل محلياً، ونأمل أن يكون الصيف كافياً لقطع ذلك الجسر البري الذي أقامته روسيا، والذي يمكّنهم من الاتصال بشبه جزيرة القرم على طول الساحل الجنوبي الشرقي لأوكرانيا".



واستطرد قائلا إنه "إذا قطعت ذلك الجسر، يمكنك إذاً البدءُ في عزل شبه جزيرة القرم، ويمكنك الحد منها كمركز دعم لوجستي، وبعد ذلك يمكنك تقسيم القوات الروسية أما بعد ذلك، فإذا تمكنت من هدم جسر مضيق كيرتش، فقد تكون قد عزلتهم حقاً".