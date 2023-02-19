المدن الجامعية بأسوان تستقبل طلاب الفصل الدراسى الثانى

أسوان- صلاح المسن

أنهت جامعة أسوان استعداداتها لاستقبال الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية المختلفة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023/2022، وقام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة المدن الجامعية التابعة لجامعة أسوان حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا لكافة الإجراءات الاحترازية، كما تفقد المدنية الجامعية للطلاب فى ابوالريش.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، فى "تصريحات صحفية" أن المدن الجامعية لجامعة أسوان، يبلغ عددها 5 مدن، منها 3 للبنات و2 للطلاب البنين، كما تبلغ القدرة الاستيعابية للمدن ما يقرب من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعة موزعين بواقع 194 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة السماد، و972 طالبة بمدينة الطالبات بمنطقة صحارى، و612 طالباً بمدينة الطلاب البنين بمنطقة أبو الريش.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بانه يتم تسكين طلاب فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة بمنطقة دار الضيافة بمجمع الفيلات والتى تستقبل 300 طالباً من البنين، كما تقدم المدن الجامعية للطلاب خدمات إقامة وسكن وتغذية جيدة تتناسب مع الطلاب، من خدمات إنترنت وغيرها، لتوفير سبل الراحة والأمان لطلاب الجامعة.

من ناحية أخرى كانت قد اتخذت جامعة أسوان، الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023/2022، مع الحرص على عدم دخول الطلاب بدون إثبات الشخصية، مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير للقاعات الدراسية، مع مراعاة ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعى.

وانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبى الجامعة.

كما تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بشكل عام بالكليات المختلفة التى يبلغ عددها 19 كلية ومعهد وأيضا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع رش وتعقيم القاعات والمعامل بين فترات المحاضرات، فى مختلف فروع الجامعة بصحارى وأسوان الجديدة وأبوالريش.

مع عدم السماح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة، مع إجراء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية وسيارات الجامعة.

الجدير بالذكر أنه كان قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2022-2023، وفق الخريطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسى الثانى، سيكون من يوم 11 فبراير 2023.

وأشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الفصل الدراسى الثانى للجامعات، يستمر اعتبارا من يوم 11 فبراير 2023 حتى يوم 1 يونيو 2023، أى استمرار دراسة الترم الثانى 2022-2023، لطلاب الجامعات لمدة 16 أسبوعًا.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023، ستعقد خلال شهر يونيو القادم 2023، وفق طبيعة الدراسة والامتحانات بكل جامعة.