وزيرة الهجرة تتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" بمستشفيات جامعة أسوان

كتب مدحت وهبة

تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج توسعات مبادرة "قدم صحيح" بمستشفيات جامعة أسوان التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

رافق وزيرة الهجرة فى زيارتها لجامعة أسوان السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، وكان فى استقبال الوزيرة ورفقتها الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ اسوان نائبة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان.

تضمنت زيارة الوزيرة ومرافقيها تفقد غرفة قدم صحيح داخل مستشفيات جامعة أسوان والاستماع إلى طبيعة الخدمة التى تقدمها الغرفة للمرضى، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تماماً.

وخلال تفقدها لتوسعات مبادرة قدم صحيح ثمنت الوزيرة التعاون المثمر بين مؤسسة صناع الخير والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية وجمعية النجاة الكويتية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومحافظة اسوان لمحاربة أعراض وتبعات واحد من أكثر الأمراض شيوعًا بين أهالينا وهو مرض السكر وبخاصة القدم السكري من أجل غاية انسانية نبيلة وهى حماية المرضي من الوصول لمرحلة البتر وحفاظا علي حياتهم.

وأوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن غرفة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان واحدة من اهم غرف المبادرة على مستوى الجمهورية وقد قدمت خدماتها منذ انطلاق عملها قبل عام من الآن لـ 500 مريض بمتوسط تردد شهرى لكل مريض ثلاثة أشهر بمعدل إجمالى تسليم 1500 شنطة علاجية تترواح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه بقيمة اجمالية تجاوزت ال5 مليون جنيه وان التوسعات تسوف تشهد مضاعفة المبلغ المرصود سنويا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالى من المرضى حماية لهم من البتر.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه نظرًا لزيادة إقبال أهالينا فى محافظة أسوان من مرضى القدم السكرى على الاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر، وفى إطار التوسع فى تقديم خدمات طبية ذات جودة تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة قدم صحيح داخل غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان.

وقال إن مبادرة قدم صحيح تستهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في حمايتهم من بتر القدم من خلال التعاون مع أساتذة الأوعية الدموية في 20 جامعة مصرية وتخصيص غرفة للمبادرة في كل مستشفى جامعي داخل هذه الجامعات على مستوى الجمهورية وداخل غرف مبادرة قدم صحيح الـ20 في الجامعات المصرية تم حتى الآن توقيع الكشف وعمل الغيارات والمتابعة لـ4500 مريض على مستوى الجمهورية صرف العلاج ومستلزمات الغيار لـ 1100 مريض، ولم يتم بتر قدم واحدة بينهم حيث تتكلف حقيبة العلاج الشهرى ومستلزمات الغيار للمريض الواحد من 3.5 إلى 4 آلاف جنيه.



تواجد وزيرة الهجرة



جانب من المشاركين



شنط حملة " قدم صحيح"