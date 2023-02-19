المجلس القومى للمرأة يطلق حملة لمناهضة الابتزاز الإلكترونى

كتب ـ محمود راغب

أطلق المجلس القومى للمرأة حملة إعلامية لمناهضة الإبتزاز والتحرش الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج السفيرة عزيزة على قناة دي إم سي، وقد خصصت الحملة هاشتاج #إنتي مشل وحدك_متخافيش عبر الصفحات الرسمية للمجلس والقناة على الفيس بوك وتويتر وإنستجرام.

تستهدف الحملة توعية المجتمع بأهمية الحوار مع الأبناء خاصة الفتيات واحتوائهن، وتشجيعهن ومنحهن الثقة والقوة للتعبير عن ذاتهن والمشاكل التي تواجههن دون خوف أو تردد لحمايتهن من جريمة الابتزاز الإلكتروني التي يعاقب عليها القانون، وأنه في حالة وقوع مثل هذه الجريمة على الأهالي أيضا دعم بناتهن ومساعدتهن للحصول على حقهن القانوني.

ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس دوره فى تقديم الدعم و المساندة القانونية والنفسية للسيدات والفتيات فى حالة تعرضهن للابتزاز الإلكتروني عبر استقباله للشكاوي والاستفسارات على الخط المختصر 15115، ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.