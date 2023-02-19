المؤبد لعاملين بتهمة سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح فى قنا

قنا - صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاملين، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح بمركز أبوتشت فى محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الحسيني.ع، 28 عاما، وابو الحجاج.ع، 37 عاما، عاملان، ومقيمان بقرية الحسينات في أبوتشت، بتهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة لـ"حسن.م.ح"، بالطريق العام وبالإكراه تحت تهديد السلاح، كما وجهت لهما جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقات نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4671 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت، والمقيدة برقم 564، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد.