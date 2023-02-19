السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بقنا

قنا - صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، بالسجن 3 سنوات لعامل، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر بمركز أبوتشت فى قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر اكتوبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط عامل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم محمود.ج.ق، 28 عاما، عامل، مقيم في بلاد المال بمركز ابوتشت، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق تهمة حيازة سلاح ناري وطلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 15063 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوتشت، والمقيدة برقم 2022 ، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.