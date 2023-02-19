القوى العاملة: عقود عمل لـ17 من ذوى الهمم فى الإسكندرية

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة عن 17 عقد عمل لذوي همم بمحافظة الإسكندرية، وجاء في بيان صحفي اليوم، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية نجحت في تعيين عدد 17 من ذوى الهمم والقدرات بالتعاون مع مؤسسات مدارس فيوتشر الدولية ومدرسة الرحمة، ومراكز النداء الآلي للاتصالات، وتوقيع عقود العمل الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عاملا فأكثر والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بشؤون ذوى الإعاقة وتعيين 5 % من إجمالى عمالها من ذوى الهمم وحصر المستوفى منها للنسبة وغير المستوفى واستكمال النسب فى المنشآت غير المستوفاة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره الذى تلقته الوزارة، أن ذوى الهمم المقبولين سوف يتم تشغيلهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات حيث تم تحرير العقود بمقر المديرية وبحضور مسئولى الموارد البشرية بتلك الشركات، وقد تم تحرير عدد 10 عقود عمل بمدارس فيوتشر ، وعدد 3 عقود عمل بمدرسة الرحمن الخاصة، و4 عقود عمل بمراكز النداء الآلي للاتصالات، وتم اختيار راغبى العمل في أماكن تتناسب مع درجات إعاقتهم وما تحتاجه الشركة وتم الاتفاق على رواتبهم الشهرية وجميع مستحقاتهم.

وأكد وكيل المديرية، أن المديرية تنفذ توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير الرعاية الكاملة لهم وتشغيلهم بأماكن مناسبة وملائمة لهم ودمجهم في سوق العمل، وقد حضر التوقيع على العقود، مى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعماد حارس مدير مكتب تفتيش المنتزه، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه.