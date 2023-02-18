القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لذوى الهمم فى القليوبية

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة ، توفير 186 فرصة عمل لذوي الهمم في 18 منشأة بالقطاع الخاص بالقليوبية، جاء ذلك في تقرير تلقته الوزارة اليوم السبت، من مديرية القوى العاملة بالقليوبية.

وقالت إيمان السيد مدير المديرية إن الملتقى نظمته المديرية بمركز التدريب المهني بالخانكة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أنه بلغ عدد الحاضرين من ذوي الإعاقة 330 حالة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفاة لنسبة 5% طبقا لقانون رقم 10 لسنه 2018، والاهتمام بتلك الفئة وتوفير الرعاية والتأهيل وفرص عمل وتدريب مناسبة لدمجهم فى سوق العمل، مؤكدة أنه تم الاتفاق على كافة المستحقات الاجتماعية والتأمينات وجاري استيفاء جميع الأوراق للسادة المتقدمين للوظائف من قبل المديرية.

جاء ذلك بحضور محمد عليان وكيل المديرية، وشوزان فوزي عبد العزيز مدير منطقة الخانكة، ومديري مكاتب التشغيل والتفتيش والباحثين بالمكاتب ومنطقة قوى عاملة الخانكة، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.