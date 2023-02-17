القومى للمرأة يجتمع بشأن تهيئة بيئة عمل آمنة للسيدات بقطاع السياحة

كتب محمود راغب

عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التيسيرية لمشروع "تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية، وحضور كل من صفاء حبيب مديرة المشروع، و سماح حلمي خبيرة المشروع، و عضوات وأعضاء اللجنة والشركاء، وذلك بهدف عرض ما تم انجازه ومناقشة المستجدات .

وعرضت الدكتورة نجلاء العادلي أهداف المشروع والخطط المستقبلية الخاصة بالأنشطة المتضمنة داخله، فيما عرضت صفاء حبيب ما تم تنفيذه والاجراءات التي تم اتخاذها بناء على اللقاءات مع المنشآت السياحية والاحتياجات الفعلية للمستهدفات من المشروع والنتائج التي تم التوصل اليها حتى الان ، موضحة أنشطته والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية.

وعرضت سماح حلمي التقرير الخاص بتنفيذ بتحليل البنية المؤسسية فيما يخص المساواة بين الجنسين و البيئة الأمنة للمرأة في العمل .

تضمن الاجتماع تقديم مقترحات وتوصيات هامة لتعزيز اهداف المشروع ، فيما يخص ورش العمل والتدريبات التي تستهدف العاملين والعاملات بالفنادق وتدريبات طلبة وطالبات كليات السياحة والفنادق في الجامعات والمعاهد المستهدفة .

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التسييرية للمشروع تضم في عضويتها الدكتور ماجد نجم – مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و الدكتورة نشوى طلعت – مستشارة وزير السياحة للسياحة المستدامة ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص، و الأستاذة شيرين علي – عضو وحدة تكافؤ الفرص ومسئولة ملف تمكين المرأة ، و الأستاذة فاتن شرف الدين – مديرة الدعاية بجمعية الفنادق المصرية ، وأحمد الناظر– أمين عام غرفة المنشآت والمطاعم السياحية