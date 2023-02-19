اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية فى الجيزة

الأحد، 19 فبراير 2023 03:38 م
القبض على المتهمين بسرقة مبنى إدارة بولاق التعليمية فى الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية، وتبين أنهما عاطلين تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تعرض مبنى إدارة بولاق التعليمية في العمرانية للسرقة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال التحريات أن عاطلين وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى غرف المبنى.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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