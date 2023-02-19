الفلبين تعثر على حطام طائرة مفقودة قرب فوهة بركان مايون

وذكرت صحيفة (ذا مانيلا) تايمز المحلية، أن طائرة بحث جوي عثرت على حطام الطائرة التي كانت تقل أربعة أشخاص واختفت بعد دقائق من إقلاعها في مطار بيكول الدولي، في حين لم تقدم السلطات معلومات عن الطيار والميكانيكي واثنين من الركاب فيما تم التقاط الحطام المحتمل للطائرة المفقودة بواسطة كاميرا في قرية عند سفح بركان مايون في بلدة كاماليج في ألباي.

وقال رئيس بلدية كاماليج كارلوس إيروين - في منشور على صفحته على (فيسبوك) - إن الحطام المعلق على شجرة شوهد في صورة لمتطوع يستخدم كاميرا رقمية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ توجهت نحو موقع التحطم المحتمل.

وحتى صباح اليوم، تم نشر حوالي 256 منقذا و 12 طائرة بدون طيار وأربعة كلاب في هذه المنطقة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت هيئة الطيران المدني الفلبينية قد أعلنت أمس اليوم السبت فقدان طائرة من طراز سيسنا بعد إقلاعها من مطار بيكول الدولي في مقاطعة ألباي متجهة إلى العاصمة مانيلا، وتعد هذه ثاني طائرة من طراز سيسنا تختفي في أقل من شهر في البلاد.