جنايات نجع حمادي تقضى بسجن عامل 7 سنوات بتهمة الإتجار في المخدرات بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاملا بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالإتجار في الشابو المخدر، بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محمد.ع.م، 29 عاما، عامل، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الشابو، بقصد الإتجار في غير المصرح بها قانونيا.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 20338 لسنة 2022 جنح نجع حمادي والمقيدة برقم 2383، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، صياد بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار في الحشيش المخدر، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2022، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية أحمد.خ.ص، 26 عاما، صياد، بتهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش في غير المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق، تهمة حيازة فرد خرطوش وطلقة نارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 14943 لسنة 2022 جنح ابوتشت والمقيدة برقم 2518 ، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن 7 سنوات، بتهمة الإتجار في الشابو والحشيش المخدر، بمركز ابوتشت شمالي قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم بركات.س، 45 عاما، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش والشابو في غير المصرح بها قانونيا، كما وجهت له جهات التحقيق، تهمة حيازة بندقية خرطوش وطلقة نارية.

تم إحالة القضية والمقيدة برقم 2515، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.