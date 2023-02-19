السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة عبر "فيس بوك" بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بها من أجل الحصول على مبالغ مالية، وكان التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة مع المجني عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 23458 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3315 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد ص م غ، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بأنه في يوم 17 فبراير من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قد هدد المجني عليها م أ م م، بصور خاصة بها لأجل الحصول على مبالغ مالية، وكان التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة ع المجني عليها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء وهي افشاء الصور المتحصل عليها عبر الفيس بوك بالجريمة محل الاتهام من أجل حملها على القيام بعمل متمثلًا في دفع مبالغ مالية و كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب إقامة علاقة مع المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن قام المتهم بالتحصل علي الصور في مكان خاص بالتحايل لتسهيل ارتكاب جريمة محل الوصف الأول علي النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم قد اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، وتعمد إرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص المجني عليها دون موافقتها، ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك الخصوصية على النحو المبين بالتحقيقات.