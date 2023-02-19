السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالاعتداء على طفل وتعريض حياته للخطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

وتعود أحداث القضية رقم 11709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم السيد ع ال أ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 7 ديسمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة بلبيس، قد خطف الطفل المجني عليه ف ع ال ح، وتعدى عليه تحت التهديد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، وذلك بأن قام باستدراجه واقتياده لمحل الواقعة قاصدًا إقصائه عن أعين ذوية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قد تعدى علي الطفل المجني عليه بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.