اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خاصة فى الشرقية

الأحد، 19 فبراير 2023 03:50 م
السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خاصة فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بدائرة مركز شرطة بلبيس.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم 23763 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3390 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد ص م غ، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه فى يوم 8 فبراير من العام الماضى، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قدد هدد المجنى عليها "ص.ج"، وذلك بصور خاصة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجنى عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو محادثته تلفونيًا، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن تحصل بالتحايل على صور للمجنى عليها فى مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، وتعرض للمجنى عليها وقام بملاحقتها عن طريق الوسائل اللاسلكية لإتيان أمور جنسية وإباحية على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قد انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن قام بإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها، ونشر صورة خاصة بها دون موافقتها، وأنشأ حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتعمد مضايقة المجنى عليها بأن إساء استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وقذف المجنى عليها بأن وجهه له عبارات تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

بلبيس

ابتزاز

الشرقية

جنايات الزقازيق

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تهديد فتاة



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