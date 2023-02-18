السجن 3 سنوات لصبى جزار اعتدى على طفل "15 سنة" بدون استخدام قوة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بالسجن 3 سنوات، للمتهم "م.م.ع"، عما أسند إليه، وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على طفل بغير قوة أو تهديد.

تعود احدث القضية المقيدة، برقم 2070 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة سيدي جابر،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بقيام أسرة المجني عليه، ببلاغ ضد المتهم، واتهامه بالتعدي على نجلهم بسكنه دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه عقب تقنين التحريات، أسفرت عن قيام المتهم "م.م.ع" صبي جزار، بإقامة علاقة بينه وبين المجني عليه "م.س.م" 15 سنة طالب، بالتراضي فيما بينهما، وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه عدة مرات، وأن المتهم طلب من المجني عليه مبلغا ماليا مقابل ذلك، وهدده بفضح أمره في حالة عدم إعطائه المبلغ، وأبلغ أهليته بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة اعترف المتهم بارتكاب الجريمة والتعدي على المجني عليه بدون إكراه أو تهديد، وتبين أن المجني عليه وقت ارتكابه الواقعة لا يتجاوز ثماني عشرة سنة، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالقانون بمقتضي نصوص المادة 1/269 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على أحكام المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وأمرت بإحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتقدم علي المتهم.